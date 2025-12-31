Roma-Napoli ipotesi incrociate ma Manna frena | Nessuno scambio
Le ultime indiscrezioni suggeriscono possibili incroci tra Roma e Napoli sul mercato, alimentando aspettative tra i tifosi. Tuttavia, Manna ha chiarito che al momento non ci sono trattative di scambio tra le due società. Entrambe le squadre continuano a lavorare per rafforzarsi, mantenendo un profilo sobrio e mirato alle proprie strategie di mercato, senza lasciare spazio a ipotesi non confermate.
Le traiettorie di Roma e Napoli sembrano avvicinarsi sul mercato, ma non nel modo che qualcuno aveva immaginato. Entrambe le squadre stanno facendo i conti con attaccanti che, per motivi diversi, non hanno ancora inciso come previsto. In azzurro Lorenzo Lucca non ha trovato continuità né piena sintonia con l’ambiente, mentre in giallorosso Artem Dovbyk non è riuscito a diventare il riferimento offensivo atteso. Da qui, nelle ultime ore, la suggestione di un possibile scambio tra i due club in vista di gennaio. Un’ipotesi che ha fatto rapidamente rumore, ma che è stata altrettanto rapidamente ridimensionata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Napoli-Roma, ipotesi scambio Lucca-Ferguson a gennaio
Leggi anche: Napoli, ipotesi scambio Lucca–Ferguson: la Roma osserva
Napoli-Roma, ipotesi scambio Lucca-Ferguson a gennaio - Ferguson a gennaio Il mercato di gennaio potrebbe aprire scenari inattesi sull’asse Napoli–Roma, con un’operazione che ... forzazzurri.net
Francesco Emilio Borrelli. . Ennesimo grave incidente sulla Roma Napoli che ha generato una coda di 5 km - facebook.com facebook
Situazione di Radu #Dragusin sempre da monitorare. In Italia ci sono #Inter, #Milan, #Napoli e #Roma, in Premier hanno chiesto informazioni #CrystalPalace e #Nottingham. #Juve può essere interessata solo a fronte di una cessione nello stesso ruolo. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.