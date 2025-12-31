Roma-Napoli ipotesi incrociate ma Manna frena | Nessuno scambio

Le ultime indiscrezioni suggeriscono possibili incroci tra Roma e Napoli sul mercato, alimentando aspettative tra i tifosi. Tuttavia, Manna ha chiarito che al momento non ci sono trattative di scambio tra le due società. Entrambe le squadre continuano a lavorare per rafforzarsi, mantenendo un profilo sobrio e mirato alle proprie strategie di mercato, senza lasciare spazio a ipotesi non confermate.

Le traiettorie di Roma e Napoli sembrano avvicinarsi sul mercato, ma non nel modo che qualcuno aveva immaginato. Entrambe le squadre stanno facendo i conti con attaccanti che, per motivi diversi, non hanno ancora inciso come previsto. In azzurro Lorenzo Lucca non ha trovato continuità né piena sintonia con l’ambiente, mentre in giallorosso Artem Dovbyk non è riuscito a diventare il riferimento offensivo atteso. Da qui, nelle ultime ore, la suggestione di un possibile scambio tra i due club in vista di gennaio. Un’ipotesi che ha fatto rapidamente rumore, ma che è stata altrettanto rapidamente ridimensionata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

