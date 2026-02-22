Baskérs dal timore alla gloria Il Ds Polezzo | Playoff? Sogniamo una sfida storica contro Siena
Il successo dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli deriva dalla ripresa di fiducia dopo mesi difficili. La squadra ha conquistato tre vittorie consecutive contro avversari di alto livello nel campionato di Serie B Interregionale. Il direttore sportivo Polezzo sottolinea come questa serie positiva rafforzi la volontà di arrivare ai playoff. I giocatori mostrano determinazione e entusiasmo, puntando a un traguardo storico contro Siena. La squadra si prepara con convinzione per la prossima sfida.
Il dirigente sportivo analizza la svolta di febbraio: "L'innesto di Disibio ha riacceso l'entusiasmo, ora vogliamo portare il grande basket al PalaGiorgini" Prosegue a gonfie vele il cammino dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli in SerieB Interregionale: i ragazzi di Tumidei, dopo un paio di mesi quantomai turbolenti, hanno ritrovato fiducia e grinta grazie a tre vittorie contro alcune delle squadre più forti del girone. Dell’andamento della stagione dei rossoneri è estremamente soddisfatto Luca Polezzo, il direttore sportivo della società artusiana, che dei buoni risultati ottenuti fino a oggi è uno dei principali artefici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
