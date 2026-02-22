Basciano | +2 milioni per scuole innovative un polo scolastico sicuro

Basciano riceve più di 2 milioni di euro per costruire un nuovo polo scolastico. Il Comune investe nella creazione di un edificio moderno e sicuro, pensato per migliorare l’offerta formativa. La decisione deriva dalla volontà di offrire a studenti e insegnanti ambienti più funzionali e innovativi. Il progetto prevede anche spazi dedicati a laboratori e attività extrascolastiche. La realizzazione di questa struttura cambierà la vita quotidiana della comunità locale.

Basciano punta sull’istruzione: oltre 2 milioni di euro per un nuovo polo scolastico. Basciano, piccolo comune in provincia dell’Aquila, si prepara a una significativa trasformazione del suo sistema educativo grazie all’assegnazione di un finanziamento di oltre 2 milioni di euro. Il progetto, sostenuto dall’amministrazione comunale e dalla Regione Abruzzo, prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico che andrà a potenziare l’offerta formativa e a migliorare le condizioni di apprendimento per gli studenti della comunità. L’ottenimento di queste risorse rappresenta il coronamento di un percorso lungo e complesso, caratterizzato da un’attenta pianificazione e da un proficuo dialogo tra l’amministrazione locale e le istituzioni regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

