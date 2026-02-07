polo scolastico tonfano chiesti altri 10 milioni

Il Comune ha chiesto altri 10 milioni di euro per completare il secondo lotto del polo scolastico di Tonfano. La somma servirà anche a costruire una nuova palestra che accompagnerà l’edificio principale. La richiesta arriva mentre i lavori sono ancora in corso e l’obiettivo è di accelerare i tempi di consegna. Nessuna data ufficiale, ma l’amministrazione spera di avviare le nuove strutture al più presto.

Altri 10 milioni per il secondo lotto del polo scolastico di Tonfano e la nuova palestra al servizio dell’edificio. A bussare vigorosamente alla porta del Ministero dell’istruzione è stata il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani, soddisfatta della recente trasferta romana. Il primo giorno è stato dedicato al Ministero. "Ho rappresentato lo stato delle scuole della nostra città. Un confronto concreto – spiega – in particolare sulle strutture e sulla qualità degli spazi, dal polo scolastico alla nuova palestra: il diritto allo studio passa anche da luoghi adeguati, sicuri e moderni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

