Il ko del Torino sul campo del Lecce potrebbe costare caro a Marco Baroni che ora rischia fortemente l’esonero dal ruolo di allenatore dei granata. La sconfitta giunta per 2-1 sul campo dei salentini complica e non poco la posizione del tecnico e la classifica del Torino che nel prossimo turno di campionato sarà atteso dalla partita contro un Milan lanciatissimo. Marco Baroni verso l’esonero al Torino (Ansa Foto) – tvplay.it Il rigore sbagliato da Asllani nel finale rischia di pesare molto sul futuro di Marco Baroni che, dopo il ko per 1-5 in casa contro il Como, non è riuscito a far rialzare la testa ai suoi che hanno perso una partita molto importante a Lecce. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Esonero Baroni, la pazienza è al termine: pronto il sostituto al Torino