Macron duro contro gli Usa | Si stanno allontanando dagli alleati rifiutiamo il nuovo imperialismo e la legge del più forte

Il presidente Macron ha espresso preoccupazione per la crescente distanza degli Stati Uniti dagli alleati storici, sottolineando come Washington si stia allontanando dalle regole internazionali. In un intervento sobrio, Macron ha rifiutato l'idea di un nuovo imperialismo e ha invitato a mantenere un approccio equilibrato nel rispetto degli accordi multilaterali. La posizione italiana si inserisce nel quadro di un attento monitoraggio delle dinamiche geopolitiche globali.

Gli Stati Uniti si stanno “ progressivamente allontanando ” da alcuni alleati storici e “si svincolano dalle regole internazionali ”. A 5 giorni dall’attacco al Venezuela, a 24 ore dal sequestro di due petroliere della fotta ombra russa e mentre l’amministrazione Trump continua a ripetere al mondo di voler prendere possesso della Groenlandia, il presidente francese Emmanuel Macron fa sentire con forza la propria voce in occasione del tradizionale discorso di inizio anno davanti al corpo diplomatico al palazzo dell’Eliseo. Un intervento che assume il valore di presa di posizione sul nuovo equilibrio globale e un appello agli altri paesi dell’ Unione europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Macron duro contro gli Usa: “Si stanno allontanando dagli alleati, rifiutiamo il nuovo imperialismo e la legge del più forte” Leggi anche: Macron contro gli Usa: "Si stanno allontanando dalle regole internazionali" Leggi anche: Macron avverte gli Stati Uniti: “Ignorano regole internazionali e si allontanano dagli alleati” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25; Lavrov: «Droni contro residenza Putin a Novgorod. Già scelti obiettivi rappresaglia». Zelensky: bugie. Casa Bianca: Trump ha sentito lo...; Raid Usa in Venezuela, Maduro catturato con la moglie. Trump: Ora governiamo noi. La cronaca dell'attacco | .it. Macron, duro discorso contro gli Usa: «Da loro aggressività neocoloniale, si stanno allontanando da alcuni alleati e dalle regole internazionali» - Il presidente francese risponde alle ultime azioni degli Usa (e forse anche alla presa in giro subita da Trump): «Bisogna reinvestire nell'Onu. msn.com

Macron: “Rifiutiamo nuovo colonialismo e imperialismo, gli Usa si stanno allontanando dagli alleati” - Il duro discorso del presidente francese contro gli Stati Uniti dopo il blitz in Venezuela e le minacce di Trump sulla Groenlandia: “E’ in vigore la legge del ... repubblica.it

Macron contro gli USA: "Si stanno allontanando dalle regole internazionali" - L'inquilino dell'Eliseo ha anche invitato a reinvestire nell'Onu, perché secondo lui "sarebbe assurdo non farlo" in un'epoca di grandi potenze che vogliono spartirsi il mondo ... msn.com

Donald Trump ha preso pesantemente in giro Emmanuel Macron e ne ha imitato l'accento sostenendo che il presidente francese lo ha «pregato» di non imporre dazi pesanti contro i prodotti francesi. Durante un intervento al Kennedy Center il presidente amer - facebook.com facebook

