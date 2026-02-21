Domenico è morto Il bambino del trapianto di cuore è stato colto da improvviso peggioramento

Domenico, il bambino che aveva subito un trapianto di cuore, è deceduto questa mattina alle 9,20 a causa di un improvviso arresto cardiaco. La sua condizione si era aggravata nelle ultime ore, nonostante i tentativi di stabilizzazione. La famiglia era in attesa di una nuova speranza, ma il peggioramento rapido ha lasciato tutti senza parole. L’ospedale di Napoli conferma la scomparsa del piccolo. La sua storia ha suscitato molta attenzione tra i residenti.

NAPOLI – Il suo dramma si è concluso stamani, 21 febbraio 2026, alle 9,20. Un arresto cardiaco. L’Azienda ospedaliera napoletana fa sapere che Domenico, il bambino dal travagliato trapianto di cuore, è morto. “Con profondo dolore – si legge in un comunicato – l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

