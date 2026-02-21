Domenico è morto il bambino si era aggravato questa mattina all’alba | aveva subito il trapianto di un cuore danneggiato

Si è spento alle 9.20 all’ospedale Monaldi di Napoli Domenico, due anni, diventato il simbolo di una tragedia sanitaria che ha tenuto l’Italia col fiato sospeso per quasi due mesi. Il bambino era ricoverato in terapia intensiva dal 23 dicembre 2025, dopo un trapianto di cuore danneggiato. Stamattina, intorno alle 5.30, le condizioni si erano ulteriormente aggravate con un arresto cardiocircolatorio e il piccolo aveva ricevuto l’estrema unzione dal cardinal Battaglia. Domenico era affetto da cardiomiopatia dilatativa e attendeva da tempo un trapianto salvavita. Il 22 dicembre 2025 era arrivata la notizia tanto attesa: un cuore compatibile trovato a Bolzano.🔗 Leggi su Cultweb.it

