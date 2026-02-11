Un attacco aereo russo colpisce ancora Kharkiv. Questa volta sono morti tre bambini e un uomo. Le autorità ucraine confermano il bilancio e parlano di un raid che ha devastato una zona già segnata dalla guerra. Le prime ricostruzioni indicano che l’attacco è stato improvviso e senza preavviso, lasciando dietro di sé distruzione e dolore. La popolazione si prepara a vivere giorni ancora difficili.

Un nuovo attacco aereo russo nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale, ha provocato la morte di tre bambini e di un adulto. A renderlo noto è stato il capo dell’amministrazione militare locale, Oleg Synegubov, che ha parlato di un raid particolarmente violento contro un’abitazione civile. Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, il bombardamento ha colpito una casa nella città di Bogodukhiv, situata vicino al confine con la Russia. L’esplosione ha devastato l’edificio, intrappolando al suo interno le persone presenti al momento dell’impatto. “Due bambini di un anno e una bambina di due sono morti”, ha dichiarato Synegubov, sottolineando la giovane età delle vittime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ucraina, 3 bambini e un uomo uccisi in un raid russo nel Kharkiv

Approfondimenti su Kharkiv raid

Un attacco aereo russo ha colpito un’abitazione a Bohodukhiv, nella regione di Kharkiv, uccidendo tre bambini e un uomo di 34 anni.

Un attacco russo su Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, ha causato almeno quattro morti e sei feriti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Kharkiv raid

Argomenti discussi: Guerra Ucraina Russia, Zelensky pianifica elezioni e referundum di pace. LIVE; Ucraina, 3 bambini e un uomo uccisi in un raid russo nel Kharkiv; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Il Ft: Zelensky annuncerà elezioni e referendum sull'accordo di pace entro maggio. Lavrov: Mosca non ha ricevuto il piano in venti punti; Ucraina, 3 bambini e un adulto uccisi in un raid russo nel Kharkiv.

Guerra in Ucraina Almeno 3 bambini e un adulto uccisi in un raid russo nel KharkivUn attacco aereo russo nella regione ucraina orientale di Kharkiv ha ucciso tre bambini e un adulto, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare locale Oleg Synegubov. bluewin.ch

Guerra Ucraina, tre bambini e un adulto uccisi in un raid russo nel KharkivUn attacco aereo russo nella regione ucraina orientale di Kharkiv ha ucciso tre bambini e un adulto, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare locale Oleg Synegubov. «Due bambini di un anno ... ilmattino.it

UCRAINA | Un attacco aereo russo nella regione ucraina orientale di Kharkiv ha ucciso tre bambini e un adulto. Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare locale Oleg Synegubov. #ANSA - facebook.com facebook

UCRAINA | Un attacco aereo russo nella regione ucraina orientale di Kharkiv ha ucciso tre bambini e un adulto. Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare locale Oleg Synegubov. #ANSA x.com