Ballardini dopo il pareggio contro la Reggiana | Un buon punto ma c' è ancora molto da lavorare

Davide Ballardini ottiene un pareggio contro la Reggiana perché la sua squadra fatica a trovare fluidità in attacco. La causa risiede nella mancanza di precisione nelle occasioni chiare e nella fase offensiva che ancora mostra limiti. Dopo il match, Ballardini sottolinea che il risultato rappresenta un passo avanti, anche se ci sono aspetti da migliorare, come la compattezza difensiva e la gestione del ritmo di gioco. La squadra si prepara già alla prossima sfida, cercando di consolidare i progressi fatti.

Il tecnico ha sottolineato le difficoltà riscontrate all'inizio dell'incontro, ma ha anche messo in luce segnali incoraggianti che, a suo avviso, rappresentano una base solida su cui costruire il futuro. La partita non è iniziata nel migliore dei modi per l'Avellino, attraversando una fase iniziale complessa. "Sì, è vero. All'inizio della partita non eravamo una squadra: eravamo distanti, faticavamo a giocare, e ogni volta che provavamo a farlo non avevamo le distanze giuste tra noi e la palla", ha dichiarato Ballardini. Secondo il tecnico, la squadra ha concesso alcune occasioni pericolose alla Reggiana, che ha saputo sfruttare varie ripartenze.

Ballardini verso il pragmatismo: le probabili undici contro la ReggianaDavide Ballardini assume il comando dell’Avellino dopo aver accettato la sfida di migliorare la squadra.

La Reggiana rientra da Empoli con un punto: Girma segna su rigore, ma non bastaLa Reggiana si è portata a casa un punto da Empoli, ma la rete di Girma su rigore non ha evitato il pareggio finale.

