Ballardini verso il pragmatismo | le probabili undici contro la Reggiana

Davide Ballardini assume il comando dell’Avellino dopo aver accettato la sfida di migliorare la squadra. La causa è la recente serie di risultati negativi che ha spinto la società a cambiare allenatore. Oggi, il tecnico presenta una formazione più compatta e orientata al pragmatismo, con l’obiettivo di ottenere punti importanti contro la Reggiana. La sfida si gioca in un Mapei Stadium che si preannuncia caldo e teso.

Tempo di lettura: 3 minuti Il tempo delle prove è ufficialmente scaduto. Alle 17:15 di oggi, Davide Ballardini farà il suo debutto sulla panchina dell' Avellino in un Mapei Stadium che si preannuncia infuocato. Non è una domenica come le altre, perché la sfida contro la Reggiana di Lorenzo Rubinacci rappresenta un crocevia brutale per il destino dei lupi, chiamati a scollarsi di dosso l'incubo della zona playout contro un avversario diretto che dista appena tre lunghezze. Ballardini ha avuto a disposizione soltanto quattro giorni per invertire la rotta, ma il messaggio lanciato alla squadra è stato inequivocabile: servono orgoglio, cattiveria agonistica e una solidità difensiva perduta.