Bonus casa per il 2026 | -50% sulla prima abitazione Ma nel 2027 ristrutturare con agevolazioni sarà più complicato

La Manovra 2026 introduce un bonus del 50% sulla prima abitazione, segnando una svolta nelle agevolazioni fiscali per le case degli italiani. Tuttavia, nel 2027, ristrutturare con agevolazioni potrebbe diventare più complesso. Questa evoluzione normativa evidenzia come le politiche di incentivo siano in fase di revisione, influenzando le scelte di chi desidera investire nel settore immobiliare e nelle ristrutturazioni.
La Manovra 2026 sancisce, forse una volta per tutte, la fine della stagione dei maxi sgravi e delle agevolazioni extra large per le case degli italiani. Il governo italiano ha di fatto confermato i bonus del 2025, mantenendo una sorta di suddivisione su due livelli: -50% sull’abitazione principale, se il contribuente ha diritto alla maggiorazione, altrimenti -36%. Una differenza che rischia di disincentivare lavori in seconde case o abitazioni locate. Le spese per le ristrutturazioni in calo. Già nel 2025, la stretta sulle agevolazioni ha causato un’evidente contrazione del mercato di ristrutturazione immobiliare. 🔗 Leggi su Open.online
