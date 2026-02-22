BAFTA 2026 | One Battle After Another domina con 6 premi – Sandra Hüller miglior attrice!

One Battle After Another ha conquistato sei premi ai BAFTA 2026, grazie alla sua forte presenza tra i vincitori. La pellicola di Paul Thomas Anderson ha ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui quello come miglior film. Sandra Hüller ha ricevuto il premio come migliore attrice, mentre il film ha trionfato anche nelle categorie tecniche. La serata si è conclusa con questa vittoria schiacciante, che ha lasciato il pubblico senza parole. La scena cinematografica si prepara a questa nuova stagione.

La 79ª edizione dei BAFTA Film Awards ( British Academy Film Awards ) si è conclusa stasera 22 febbraio 2026 con una cerimonia che ha incoronato One Battle After Another di Paul Thomas Anderson come grande vincitore, con 6 premi totali, tra cui Best Film. Il film ha trionfato anche in Best Adapted Screenplay ( Paul Thomas Anderson ), Best Cinematography ( Michael Bauman ), Best Supporting Actor ( Sean Penn, sorprendente vittoria), Best Editing e altre categorie craft. Anderson ha firmato un ritorno in grande stile dopo anni di attesa. Altri riconoscimenti hanno visto trionfare Frankenstein di Guillermo del Toro ( la recensione ), che ha portato a casa i premi per le categorie Make Up & Hair, Production Design e Costume Design; Avatar: Fuoco e Cenere ( la recensione ) col premio Special Visual Effects; I Swear col premio Best Casting. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

