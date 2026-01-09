BAFTA 2026 Longlist | One Battle After Another Hamnet e Sinners in Pole Position

La BAFTA 2026 ha annunciato la longlist dei film in gara per le categorie principali, includendo titoli come One Battle After Another, Hamnet e Sinners in Pole Position. Questa selezione rappresenta una panoramica delle opere più rilevanti dell’industria cinematografica del 2025, offrendo uno sguardo sulle produzioni che potrebbero essere candidate alle premiazioni. L’elenco completo evidenzia la varietà e la qualità delle pellicole in corsa per i riconoscimenti della British Academy.

La British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ha pubblicato la longlist per i Film Awards 2026 (per i film del 2025), con un totale di 15 categorie principali. La lista, annunciata oggi, 9 gennaio 2026, ha visto One Battle After Another di Paul Thomas Anderson (in Italia come Una battaglia dopo l'altra) e Hamnet di Chloé Zhao tra i titoli più nominati, con Sinners di Ryan Coogler (in Italia come I Peccatori) subito dietro. Le shortlist finali verranno annunciate il 18 gennaio 2026, con la cerimonia dei BAFTA Film Awards prevista per il 16 febbraio 2026 al Royal Festival Hall di Londra.

