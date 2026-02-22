Avevano imbrogliato hanno vinto le Olimpiadi | il dito sulla stone il curling rivoluzionato e l’oro del Canada

Il Canada ha vinto l’oro nel curling maschile dopo aver ammesso di aver commesso un trucco durante la partita. La decisione ha suscitato sorpresa tra gli spettatori e ha portato a un cambiamento nelle regole del torneo. Gli atleti sono stati sospettati di aver alterato il gioco, ma hanno deciso di confessare. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla trasparenza nello sport e sulla necessità di regole più stringenti. La medaglia d’oro ora rimane al centro di un dibattito.

Il Canada ha conquistato la medaglia d'oro nel torneo di curling maschile dopo avere imbrogliato e averlo anche confessato. Brad Jacobs ha conquistato la medaglia d'oro a dodici anni di distanza dal trionfo di Sochi e il Paese dalla Foglia d'Acero ha festeggiato la quarta affermazione a cinque cerchi della propria storia (salirono sul gradino più alto del podio anche a Torino 2006 e a Vancouver 2010), ma l'apoteosi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è arrivata in maniera tutt'altro che lineare. Prima del successo in finale contro la Gran Bretagna di Bruce Mouat (Campione del Mondo), nell'intenso incrocio tra gli inventori delle stone e la Nazione che ha adottato questa disciplina ai massimi livelli professionistici, si è incendiata una notevole polemica: per la prima volta nella storia del curling, i toni si sono alzati all'inverosimile e alcuni atleti hanno incominciato a lanciarsi parole pesanti.