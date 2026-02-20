Mouat ha dimostrato tutta la sua forza nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver portato la Gran Bretagna fino alla finale. La squadra britannica ha eliminato la Svizzera, che aveva ottenuto nove vittorie consecutive, grazie a un’ottima strategia e a tiri precisi. Ora Mouat si prepara a sfidare il Canada, che ha già vinto la medaglia d’oro nel 2018. La sfida tra le due nazioni si terrà nel palazzetto di Cortina, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati.

Gran Bretagna e Canada si affronteranno nella finale per l’oro del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Bruce Mouat e compagni sono riusciti a battere la Svizzera per 8-5: i rossocrociati avevano vinto tutte le partite della fase a gironi (9-0), ma nel primo scontro a eliminazione diretta si sono dovuti inchinare al cospetto degli scozzesi (ai Giochi si gareggia sotto la Union Jack). I Campioni del Mondo in carica hanno pareggiato nel sesto end rubando una mano da un punto nel sesto end (4-4) e poi sono stati impeccabili nella parte conclusiva del confronto: due punti messi a segno nell’ottavo parziale (6-5), poi passano in situazione di teorico svantaggio quando il quartetto guidato da Yannick Schwaller ha trovato la mano nulla, ma con il martello contro riescono a giganteggiare, il tiro finale dei rossocrociati non è fruttuoso e i due punti spediscono gli iridati all’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, Mouat mostra i muscoli alle Olimpiadi! Svizzera eliminata dopo 9 vittorie, il Canada rigioca per l’oro

Curling, la Svezia osserva le vittorie di Svizzera e Corea alle Olimpiadi. L’Italia risorge, il Canada si rilanciaLa Svezia si concentra sulle vittorie di Svizzera e Corea alle Olimpiadi, mentre l’Italia riprende slancio e il Canada si rafforza.

Curling, Svizzera a punteggio pieno alle Olimpiadi! La Svezia si rianima, Mouat reagisce, l’Italia osserva a riposoLa Svizzera ha conquistato il primo punteggio pieno nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto tutte le partite finora giocate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.