Il Canada si è scusato dopo aver ammesso di aver violato le regole nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, provocando polemiche tra gli appassionati. Durante il torneo maschile, alcuni giocatori canadesi hanno usato strategie discutibili per ottenere vantaggi, suscitando dubbi sulla correttezza della squadra. La federazione canadese ha dichiarato di aver commesso degli errori e ha promesso di rivedere le proprie pratiche. Tuttavia, molti osservatori ritengono che questa confessione potrebbe non portare a conseguenze concrete.

Il Canada ha ammesso di avere commesso delle scorrettezze regolamentari durante il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A parlarne è stato il coach Paul Webster al sito specializzato The Grand Slam of Curling: “ Se si ascolta ciò che ha detto la Svezia, penso che abbiano ragione. Si tratta di un problema che hanno cercato di segnalare alla nostra federazione internazionale, ma non è stato affrontato. Ora stiamo cercando di risolvere rapidamente la questione durante le Olimpiadi, e penso che sia sbagliato farlo “. Cosa è successo nello specifico? Tre giorni fa, nella sfida tra Canada e Svezia, gli scandinavi avevano affermato che i loro avversari hanno toccato la stone dopo la hog line (il limite entro il quale bisogna rilasciarla) nel corso del nono end: Oskar Eriksson ha riferito a Marc Kennedy che in un replay si vedeva un canadese che toccava il sasso con un dito dopo aver lasciato il manico del sasso prima del limite previsto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Canada ha imbrogliato nel curling? Arriva la confessione! Ma tutto finirà in nulla…

“L’avevi già fatto”; “ma vaffan**lo”: clamoroso nel curling, la Svezia accusa il Canada di barare e scoppia una liteLa squadra svedese ha accusato il team canadese di aver barato durante una partita di curling, scatenando una lite furiosa.

Curling: cadono i britannici nella sessione pomeridiana alle Olimpiadi, tutto facile per il CanadaDurante la sessione pomeridiana alle Olimpiadi, i britannici hanno subito una sconfitta, mentre il Canada ha dominato facilmente la partita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.