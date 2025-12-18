Rosignano | Il futuro di Ineos al centro dell' incontro tra Regione Comune e sindacati | Garantire il futuro dei lavoratori

A Rosignano si è tenuto un incontro tra Regione, Comune e sindacati per discutere del futuro del polo Ineos e dei suoi lavoratori. L’obiettivo condiviso è garantire stabilità e prospettive per la comunità locale, affrontando le sfide e delineando strategie di sviluppo sostenibile. Un momento di confronto importante per rafforzare il ruolo dell’industria nel territorio e assicurare un domani più sicuro per tutti i soggetti coinvolti.

Ineos, la Regione convocherà azienda e sindacati per aprire un tavolo di confronto - La Regione aprirà un confronto ufficiale sul futuro della Ineos di Rosignano e intorno al tavolo siederanno sia l’azienda che i sindacati. gonews.it

Rosignano, Lampredi-Ferretti: "La giunta progetta il futuro ma tralascia il presente" - facebook.com facebook

Rosignano, Lampredi-Ferretti: "La giunta progetta il futuro ma tralascia il presente" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.