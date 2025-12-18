Rosignano | Il futuro di Ineos al centro dell' incontro tra Regione Comune e sindacati | Garantire il futuro dei lavoratori

A Rosignano si è tenuto un incontro tra Regione, Comune e sindacati per discutere del futuro del polo Ineos e dei suoi lavoratori. L’obiettivo condiviso è garantire stabilità e prospettive per la comunità locale, affrontando le sfide e delineando strategie di sviluppo sostenibile. Un momento di confronto importante per rafforzare il ruolo dell’industria nel territorio e assicurare un domani più sicuro per tutti i soggetti coinvolti.

Il futuro del polo Ineos di Rosignano e dei suoi lavoratori è stato al centro di un incontro che si è svolto in Regione tra il consigliere del presidente Eugenio Giani per il lavoro, Valerio Fabiani, il sindaco del comune livornese Claudio Marabotti e le organizzazioni sindacali. Un incontro che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

