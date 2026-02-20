Auto finisce fuori strada due morti e un ferito tra Trani e Barletta

Un grave incidente tra Trani e Barletta ha causato due vittime e un ferito. L’auto ha perso il controllo e si è cappottata, finendo fuori strada. La vettura si è schiantata contro un albero, provocando la morte di due passeggeri e il ferimento di un’altra persona. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma gli occupanti non sono riusciti a salvarsi. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e sta ascoltando testimoni. La strada rimane chiusa per le operazioni di soccorso.

(Adnkronos) – Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 2 sulla strada tra Trani e Barletta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I tre erano a bordo di una Volkswagen Golf che è uscita fuori strada e che poi si è cappottata.