Austin Tucker Martin ecco chi è l' uomo ucciso dai servizi a Mar-a-Lago

È stato identificato l'uomo ucciso a Palm Beach, in Florida, dopo essersi introdotto senza alcuna autorizzazione nella tenuta di Mar-a-Lago, dimora del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Si tratta del 21enne Austin Tucker Martin, originario di Cameron, North Carolina. Stando a quanto riferito dalla stampa statunitense, il ragazzo era fuori di sé mentre si introduceva nella proprietà, portando con sé un fucile e una tanica di benzina. Erano le prime ore del mattino e gli uomini del Secret Service che sorvegliano la villa sono accorsi per fermarlo. Ne è nato dunque uno scontro, conclusosi con la morte del giovane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Secondo indiscrezioni, l’uomo che si è infiltrato è il 21enne Austin Tucker Martin, residente in North Carolina. La famiglia aveva lanciato sabato l’allarme per la sua scomparsa x.com