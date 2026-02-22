Usauomo armato entra Mar-a-Lago | ucciso

Un uomo di circa 20 anni è stato ucciso dopo aver violato il perimetro di sicurezza di Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida. Secondo le autorità, l’individuo ha attraversato le barriere e si è avvicinato alla proprietà prima di essere fermato e colpito dalle forze dell’ordine. La presenza di un’arma nel suo possesso ha portato alla rapida reazione degli agenti. La vicenda ha suscitato attenzione nel quartiere e tra i residenti.

15.48 Un giovane armato di circa 20 anni è stato ucciso dopo essere entrato nel perimetro di sicurezza a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida. Al momento dell'incidente Trump si trovava alla Casa Bianca,a Washington. Secondo il Secret Service,l'uomo è stato "avvistato dal cancello nord della proprietà mentre trasportava quello che sembrava essere un fucile e una tanica di benzina". Ad ucciderlo agenti del Secret Service e un vice sceriffo della contea di Palm Beach. Il nome della persona uccisa non è stato reso noto.