entra nella villa di mar a lago di trump armato di fucile e benzina 20enne ucciso dai servizi segreti

Un giovane di 20 anni ha tentato di entrare armato di fucile e benzina nella tenuta di Trump a Mar-A-Lago, causando l’intervento dei servizi segreti. L’individuo ha cercato di superare le misure di sicurezza, ma è stato colpito e ucciso durante l’intervento. La scena si è svolta davanti alla villa, attirando l’attenzione di testimoni e forze dell’ordine. La polizia sta ora indagando sulle motivazioni dietro il tentativo di intrusione.

Gli agenti dei servizi segreti hanno sparato contro un 20enne che si è introdotto nel resort di Mar-a-Lago di Donald Trump, uccidendolo. Il ragazzo è entrato nella proprietà di Palm Beach del presidente degli Stati Uniti, in Florida, armato di fucile e con una tanica di benzina, mentre il tycoon si trovava alla Casa Bianca. L’intrusione armata a Mar-a-Lago Secondo quanto riportato dai servizi segreti, il 20enne è stato scoperto all’ingresso nord della proprietà, “senza autorizzazione”. L’irruzione si è verificata alle 01:30 (circa le 07:30 in Italia): appena sorpreso l’intruso, gli agenti del servizio segreto, insieme a un vice sceriffo della contea di Palm Beach, hanno fatto fuoco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Uomo armato di fucile e benzina entra nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret ServiceUn uomo armato di fucile e con una tanica di benzina ha fatto irruzione nella tenuta di Mar-a-Lago, ma è stato subito colpito dal Secret Service.

Usa, uomo armato fa irruzione nella villa di Trump. Ucciso dai servizi segretiUn uomo armato ha attraversato il recinto di Mar-a-Lago e ha fatto irruzione nella villa di Donald Trump.

Usa, uomo armato fa irruzione nella villa di Trump. Ucciso dai servizi segretiUn uomo armato è stato ucciso dopo aver violato il perimetro di sicurezza della residenza di Mar-a-Lago del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riferisce Fox News sulla base di quanto comuni ... msn.com

