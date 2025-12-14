Ripulita dagli operatori di Ambiente piazza Marino di Resta dopo gli atti vandalici FOTO

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, piazza Marino Di Resta è stata teatro di atti vandalici che hanno provocato danni e degrado. Dopo l'evento, gli operatori di Ambiente sono intervenuti per ripulire l'area, rimuovendo rifiuti e detriti lasciati dai vandali. L'intervento ha restituito alla piazza il suo aspetto originale, garantendo un ambiente più pulito e accogliente.

