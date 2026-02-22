Attacchi suicidi e rappresaglie | il confine afghano torna a infiammarsi Si rischia la guerra

Le tensioni tra Pakistan e Afghanistan aumentano dopo un attacco aereo pakistano che ha causato la morte di 18 civili, tra cui bambini, nella provincia di Nangarhar. La causa è il continuo scontro tra le due nazioni legato a episodi di rappresaglie e attacchi suicidi. Le forze di Islamabad hanno giustificato il raid come risposta a minacce di insurrezione. La situazione si aggrava nelle zone controllate dai Talebani, alimentando il rischio di un’escalation militare.

Si rischia una nuova escalation tra Pakistan e Afghanistan. Raid aerei effettuati dalle forze pakistane hanno ucciso 18 civili, bambini compresi, nella provincia afghana di Nangarhar, nell'est dell'Afghanistan, dal 2021 di nuovo in mano ai Talebani. Le autorità locali parlano anche di sei feriti. Il Pakistan ha confermato raid su sette "campi" di miliziani, parlando di "risposta" a una recente ondata di attacchi suicidi in terra pakistana. Dall'Afghanistan denunciano attacchi contro zone abitate da civili nelle province di Nangarhar e Paktika. Da quest'ultima regione non arrivano notizie di vittime.