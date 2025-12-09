Thailandia-Cambogia torna a infiammarsi lo scontro

Nuovi scontri tra Cambogia e Thailandia hanno riacceso le tensioni alla frontiera, causando la morte di almeno dieci persone e lo sfollamento di oltre 140.000 civili. La situazione si è aggravata in un contesto già segnato da anni di contrasti tra i due Paesi.

Nuovi scontri fra Cambogia e Thailandia: almeno dieci persone morte e oltre 140.000 civili in fuga. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Thailandia-Cambogia, torna a infiammarsi lo scontro

I problemi tra Thailandia e Cambogia non sono ancora risolti

Thailandia e Cambogia firmano tregua

Thailandia e Cambogia firmano la tregua

askanews. . #Thailandia , scontri al confine con la #Cambogia dopo accordi di pace mediati da #Trump - facebook.com Vai su Facebook

La Cambogia accusa la Thailandia di intensificare la violenza al confine con attacchi aerei @battgirl74 Vai su X

La pace (mediata da Trump) tra Thailandia e Cambogia crolla, riprendono le ostilità: diversi morti e feriti - L'appello della comunità internazionale e della Casa Bianca finisce nel vuoto: Bangkok e Phnom Penh sembrano intenzionate a por ... Si legge su today.it