Thailandia-Cambogia torna a infiammarsi lo scontro
Nuovi scontri tra Cambogia e Thailandia hanno riacceso le tensioni alla frontiera, causando la morte di almeno dieci persone e lo sfollamento di oltre 140.000 civili. La situazione si è aggravata in un contesto già segnato da anni di contrasti tra i due Paesi.
Nuovi scontri fra Cambogia e Thailandia: almeno dieci persone morte e oltre 140.000 civili in fuga. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
I problemi tra Thailandia e Cambogia non sono ancora risolti
Thailandia e Cambogia firmano tregua
Thailandia e Cambogia firmano la tregua
askanews. . #Thailandia , scontri al confine con la #Cambogia dopo accordi di pace mediati da #Trump - facebook.com Vai su Facebook
La Cambogia accusa la Thailandia di intensificare la violenza al confine con attacchi aerei @battgirl74 Vai su X
La pace (mediata da Trump) tra Thailandia e Cambogia crolla, riprendono le ostilità: diversi morti e feriti - L'appello della comunità internazionale e della Casa Bianca finisce nel vuoto: Bangkok e Phnom Penh sembrano intenzionate a por ... Si legge su today.it
Elisabetta Gregoraci passione knitwear: i look caldi (ma stilosi) a St. Moritz dilei.it
Dopo il reddito di cittadinanza… arriva il “reddito di rimettiti a lavorà” dilei.it
Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, la metà a Gaza tv2000.it
Roma: rapimenti e torture per recuperare debiti di droga, 11 baby pusher indagati iltempo.it
Inter-Liverpool (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici infobetting.com
Verona, la casa di Giulietta diventa a pagamento: è polemica tgcom24.mediaset.it