Ucraina attacchi nella notte La guerra non si ferma
Nella notte, l'Ucraina ha subito nuovi attacchi russi, con danneggiamenti alle infrastrutture a Kryvyi Rih. Circa 45.000 persone sono rimaste senza energia elettrica. La guerra prosegue senza sosta, evidenziando la persistente instabilità nella regione.
In Ucraina continuano gli attacchi russi. Colpite infrastrutture a Kryvyi Rih. Circa 45.000 residenti senza corrente elettrica. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina, attacchi nella notte. La guerra non si ferma
Attacchi notturni con droni in Ucraina e Russia: blackout a Kryvyi Rih, feriti a Rostov Le operazioni notturne hanno causato interruzioni di energia e riscaldamento in Ucraina e danni a edifici e incendi in Russia. Gli ospedali accolgono quattro feriti a Rostov, tra facebook
