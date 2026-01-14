Ucraina attacchi nella notte La guerra non si ferma

Nella notte, l'Ucraina ha subito nuovi attacchi russi, con danneggiamenti alle infrastrutture a Kryvyi Rih. Circa 45.000 persone sono rimaste senza energia elettrica. La guerra prosegue senza sosta, evidenziando la persistente instabilità nella regione.

In Ucraina continuano gli attacchi russi. Colpite infrastrutture a Kryvyi Rih. Circa 45.000 residenti senza corrente elettrica. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

