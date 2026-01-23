Dal 2026 Wizz Air rafforza la base di Catania | nuovo aeromobile Tel Aviv e più frequenze domestiche

A partire da maggio 2026, Wizz Air rafforza la sua presenza a Catania, aggiungendo un nuovo aeromobile Airbus A321neo alla base e ampliando le rotte, tra cui voli verso Tel Aviv e con maggiori frequenze domestiche. L’annuncio, condiviso con Sac, evidenzia un investimento strategico nel polo aeroportuale del Sud-Est siciliano, puntando a migliorare le connessioni e le opportunità di viaggio nella regione.

La compagnia aerea e Sac hanno annunciato un nuovo investimento sul sistema aeroportuale del Sud-Est siciliano con l’allocazione, a partire da maggio, di un terzo Airbus A321neo nella base etnea Questa decisione strategica sottolinea l'importanza cruciale di Catania e Comiso nel network italiano e globale della compagnia. Dall'inizio delle operazioni presso i due scali nel 2009, Wizz Air ha trasportato 9,7 milioni di passeggeri, consolidando un legame indissolubile con il territorio. L’arrivo del terzo aeromobile non è solo un potenziamento logistico, ma un volano economico: l'aggiunta di un singolo aereo genera infatti 500.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

