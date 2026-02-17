ATP Rio de Janeiro 2026 vittorie di Yannick Hanfmann e di Alejandro Tabilo Eliminato Daniel Altmaier

Yannick Hanfmann e Alejandro Tabilo hanno vinto le loro partite nel primo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, mentre Daniel Altmaier è stato eliminato. Hanfmann ha superato un avversario difficile grazie a un gioco aggressivo sulla terra battuta, mentre Tabilo ha battuto un favorito del torneo con un match deciso negli ultimi set. Altmaier, invece, non è riuscito a trovare il ritmo giusto contro il suo avversario, chiudendo la partita in modo sorprendente.

Calato il sipario sugli incontri validi per il primo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Un avvio di percorso che ha messo in luce i successi di alcuni autentici "cultori" della terra rossa, come il tedesco Yannick Hanfmann e il cileno Alejandro Tabilo. Il teutonico, numero 90 del ranking mondiale, ha piegato il padrone di casa João Lucas Reis da Silva (wild card) con il punteggio di 7-6 (3) 6-4. Dopo un primo set molto combattuto, Hanfmann ha fatto valere la propria esperienza e al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Luciano Darderi e l'argentino Juan Manuel Cerúndolo.