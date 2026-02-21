ATP Delray Beach 2026 Cobolli affronterà Korda in semifinale Fuori Fritz avanza Tien
Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali dell’ATP 250 di Delray Beach dopo aver superato Fritz in quattro set. La sua vittoria cambia le sorti del torneo, che vede ora il giovane italiano affrontare Korda. Cobolli, che aveva iniziato il torneo con qualche difficoltà, ha mostrato una buona crescita sul cemento della Florida. La sfida tra i due promette spettacolo, mentre Tien avanza al posto di Fritz, uscito di scena.
Si sono delineate le semifinali dell’ATP 250 di Delray Beach. Dopo un inizio di stazione sicuramente sottotono, Flavio Cobolli si è finalmente ritrovato sul cemento della Florida, riuscendo a spingersi tra i migliori quattro del torneo. Nei quarti di finale il romano ha superato in tre set Cameron Wong, rappresentante di Hong Kong, con il punteggio di 7-5 6-7 6-2 dopo una battaglia di due ore e quattordici minuti di gioco. In semifinale Cobolli affronterà Sebastian Korda, che ha ottenuto una splendida vittoria in rimonta contro il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero due. Lo statunitense, infatti, ha perso il primo set per 6-4, ma ha dominato nei due successivi parziale, imponendosi in entrambi i set per 6-2.🔗 Leggi su Oasport.it
