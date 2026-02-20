ATP Delray Beach 2026 Fritz e Paul avanzano e si sfideranno nei quarti di finale

Il torneo ATP di Delray Beach ha visto la vittoria di Fritz e Paul negli ottavi di finale, conquistando così il pass per i quarti. Fritz ha superato il suo avversario in due set, mentre Paul ha vinto in modo netto grazie a un’ottima prestazione alla battuta. Ora si preparano a sfidarsi nei prossimi incontri, promettendo un match intenso. Entrambi puntano a raggiungere le semifinali e continuare la corsa verso il titolo. La sfida tra Fritz e Paul si avvicina, creando grande attesa tra gli appassionati.

Il torneo ATP di Delray Beach propone gli incontri degli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Taylor Fritz, testa di serie numero uno, e Tommy Paul, quinto favorito del tabellone, avanzano ai quarti e si sfideranno in un derby a stelle e strisce che promette spettacolo ed emozioni. Taylor Fritz, testa di serie numero uno, supera lo spagnolo Rafael Jodar, numero 118 ATP, 7-6(4) 6-4 in un'ora e quarantotto minuti. Il primo parziale, ad eccezione di due break nei primi tre giochi, si sviluppa nel rispetto dei turni di battuta, e l'americano prevale 7-4 nel tie-break grazie al minibreak decisivo operato nell'ottavo punto.