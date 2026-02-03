Atletica oggi in tv World Indoor Tour Ostrava 2026 | orari programma streaming italiani in gara

Oggi pomeriggio Ostrava ospita la terza tappa del World Indoor Tour 2026 di atletica, un evento che promette spettacolo. In programma gare di alto livello, con alcuni italiani pronti a mettersi in mostra. Gli appassionati possono seguire tutto in diretta streaming e scoprire chi salirà sul podio in questo appuntamento importante.

Si preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al coperto si trasferisce dagli Stati Uniti all’Europa dopo i primi due appuntamenti di Boston e New York per un meeting che può contare un discreto numero di big internazionali in fase di preparazione verso i Mondiali in sala di Torun (20-22 marzo). Saranno quattro gli azzurri impegnati oggi all’Ostrava’s Atletická Hala, tra cui il campione mondiale in carica di salto in lungo Mattia Furlani che ritrova in pedana il fuoriclasse greco bi-campione olimpico Miltiadis Tentoglou. 🔗 Leggi su Oasport.it

