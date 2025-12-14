Gli Europei di atletica cross 2025 si svolgeranno oggi, 14 dicembre, a Lagoa, Portogallo. L'evento vedrà la partecipazione di numerosi atleti, tra cui spicca Nadia Battocletti. In questa giornata si svolgeranno le gare principali, disponibili in diretta TV e streaming, con gli orari e le informazioni su italiani in gara.

Ci sarà anche Nadia Battocletti tra i protagonisti principali dei Campionati Europei di cross 2025, in programma domenica 14 dicembre a Lagoa (Portogallo). La formidabile 25enne trentina è favorita per la medaglia d’oro e mette nel mirino il secondo titolo consecutivo nella corsa campestre, dopo il trionfo di un anno fa ad Antalya e avendo primeggiato su ogni superficie a livello europeo nell’ultimo biennio. Italia che verrà rappresentata in campo maschile da Luca Alfieri, Yassin Bouih, Yohanes Chiappinelli, Abderrazak Gasmi, Giovanni Gatto e Osama Zoghlami con poche speranze di salire sul podio, mentre l’obiettivo dovrebbe rivelarsi sulla carta più agevole nelle categorie giovanili tra graduatorie individuali e a squadre. Oasport.it

Europei atletica cross 2025 oggi: orari 14 dicembre, tv, streaming, italiani in gara - Ci sarà anche Nadia Battocletti tra i protagonisti principali dei Campionati Europei di cross 2025, in programma domenica 14 dicembre a Lagoa ... oasport.it

Atletica, Europei di cross 2025 ad Lagoa: il programma, la squadra dell'Italia, dove vedere le gare di Nadia Battocletti e compagni in diretta - La vicecampionessa Olimpica dei 10000m Nadia Battocletti torna a gareggiare ai Campionati europei di cross 2025 di Lagoa. olympics.com