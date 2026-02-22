Atalanta-Napoli rigore revocato ad Hojlund | le polemiche dopo l’intervento del VAR

L’arbitro Chiffi assegna e poi revoca il rigore a Hojlund durante la partita tra Atalanta e Napoli, provocando polemiche tra i tifosi. La decisione deriva dall’intervento del VAR, che ha contestato la prima assegnazione. I giocatori delle due squadre si sono confrontati animatamente, mentre gli spettatori assistevano increduli alla scena. La scelta dell’arbitro ha acceso discussioni sui social, dove molti si chiedono se sia stata giusta o meno. La partita prosegue con tensione crescente.

