Atalanta-Napoli rigore revocato ad Hojlund | le polemiche dopo l’intervento del VAR
L’arbitro Chiffi assegna e poi revoca il rigore a Hojlund durante la partita tra Atalanta e Napoli, provocando polemiche tra i tifosi. La decisione deriva dall’intervento del VAR, che ha contestato la prima assegnazione. I giocatori delle due squadre si sono confrontati animatamente, mentre gli spettatori assistevano increduli alla scena. La scelta dell’arbitro ha acceso discussioni sui social, dove molti si chiedono se sia stata giusta o meno. La partita prosegue con tensione crescente.
Fa discutere la scelta dell’arbitro Chiffi di assegnare e poi revocare col VAR il rigore assegnato ad Hojlund nel corso di Atalanta-Napoli. L’analisi dell’episodio fa scattare le polemiche tra i tifosi, specie per il principio di intervento da parte degli arbitri a Lissone. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
