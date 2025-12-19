Il VAR si prende la scena nella semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter, giocata oggi, venerdì 19 dicembre. Una partita intensa anche sul fronte arbitrale, con due episodi chiave che hanno acceso discussioni e proteste: un rigore concesso ai rossoblù dopo revisione al monitor e un penalty inizialmente assegnato ai nerazzurri, poi cancellato dopo on field review. Il primo episodio: rigore Bologna al 31’ dopo richiamo del VAR. Il primo snodo arriva al 31’. In area, Bisseck interviene su Castro ma sbaglia l’intervento: nel tentativo di recuperare il pallone, finisce per colpirlo con la mano. L’arbitro Chiffi lascia proseguire l’azione, ma al termine della stessa viene richiamato dal VAR per una revisione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Bologna-Inter, Supercoppa tra VAR e polemiche: assegnato un rigore ai rossoblù, revocato quello ai nerazzurri

Leggi anche: Rigore Bisseck, episodio dubbio in sfavore per i nerazzurri in Inter Kairat! Le ultime sul rigore revocato dopo il VAR

Leggi anche: Inter Kairat Almaty LIVE: 0-0 continua l’assedio nonostante il rigore revocato ai nerazzurri

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale - Il calendario della Supercoppa italiana 2025-2026; Designati gli arbitri per le semifinali di Supercoppa italiana; Supercoppa Italiana, ufficiali gli arbitri per Napoli-Milan e Bologna-Inter; Bologna-Inter (Supercoppa Italiana): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos'è successo in Bologna-Inter - Decisione inversa invece nella ripresa, con le proteste nerazzurre che si scatenano al 56'. msn.com