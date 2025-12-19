Bologna-Inter Supercoppa tra VAR e polemiche | assegnato un rigore ai rossoblù revocato quello ai nerazzurri
Il VAR si prende la scena nella semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter, giocata oggi, venerdì 19 dicembre. Una partita intensa anche sul fronte arbitrale, con due episodi chiave che hanno acceso discussioni e proteste: un rigore concesso ai rossoblù dopo revisione al monitor e un penalty inizialmente assegnato ai nerazzurri, poi cancellato dopo on field review. Il primo episodio: rigore Bologna al 31’ dopo richiamo del VAR. Il primo snodo arriva al 31’. In area, Bisseck interviene su Castro ma sbaglia l’intervento: nel tentativo di recuperare il pallone, finisce per colpirlo con la mano. L’arbitro Chiffi lascia proseguire l’azione, ma al termine della stessa viene richiamato dal VAR per una revisione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Rigore Bisseck, episodio dubbio in sfavore per i nerazzurri in Inter Kairat! Le ultime sul rigore revocato dopo il VAR
Leggi anche: Inter Kairat Almaty LIVE: 0-0 continua l’assedio nonostante il rigore revocato ai nerazzurri
Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale - Il calendario della Supercoppa italiana 2025-2026; Designati gli arbitri per le semifinali di Supercoppa italiana; Supercoppa Italiana, ufficiali gli arbitri per Napoli-Milan e Bologna-Inter; Bologna-Inter (Supercoppa Italiana): orario, dove vederla in TV e pronostico.
Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos'è successo in Bologna-Inter - Decisione inversa invece nella ripresa, con le proteste nerazzurre che si scatenano al 56'. msn.com
Supercoppa: Bologna vs Inter, la Semifinale Raccontata in Dettaglio - Un'emozionante semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter: un incontro ricco di colpi di scena e passione calcistica. notizie.it
Bologna-Inter, diretta Supercoppa Italiana: semifinale in tempo reale, si decide ai rigori - A Riad va in scena la sfida tra i vincitori della Coppa Italia e i nerazzurri di Chivu: in palio un posto in finale contro il Napoli di Conte ... tuttosport.com
Calcio, Supercoppa italiana: Bologna-Inter 1-1, dopo 90', si va ai rigori Ieri Napoli-Milan 2-0. Lunedì la sfida per il titolo La cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bo - facebook.com facebook
#BolognaInter 1-1 CDR L’Inter nella ripresa schiaccia totalmente un Bologna che finisce la benzina, ma ci mette sempre una fatica bestia per concretizzare nonostante concluda 8 occasioni a 6. Bologna solo di rimessa, Inter benissimo sulle fasce, ma non rie x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.