L'analisi di Marelli sulla moviola Juve Napoli si concentra sul contatto tra Bremer e Hojlund, sollevando dubbi sulla decisione del VAR. Marelli sottolinea che il comportamento del brasiliano sembra più disinteressato al pallone che a una possibile occasione di gioco. Un approfondimento che aiuta a chiarire le dinamiche dell'episodio controverso durante la partita.

Moviola Juve Napoli, Marelli ai microfoni di Dazn analizza il contatto fra Bremer e Hojlund che tanto ha fatto discutere nelle ultime ore. La sfida di vertice tra Juventus e Napoli si è conclusa con un rotondo 3-0 a favore dei bianconeri, ma il risultato non ha messo a tacere le polemiche arbitrali. Al centro della moviola Juve Napoli c’è un episodio avvenuto nell’area di rigore juventina che ha visto protagonisti il difensore brasiliano Bremer e l’attaccante azzurro Hojlund. Nonostante il direttore di gara abbia lasciato proseguire, le discussioni sull’interpretazione del contatto infiammano il post-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moviola Juve Napoli, Marelli: «Contatto Bremer Hojlund? Il brasiliano si disinteressa del pallone. Sul mancato intervento del Var…»

Leggi anche: Moviola Napoli Bologna, la rivelazione di Rocchi a Open Var sul contatto Hojlund Ferguson: «Un errore non espellere l’attaccante del Napoli, ma…»

Leggi anche: Moviola Fiorentina Juventus, Marelli sul contatto Vlahovic-Marì e il rigore non dato: «L’intensità della trattenuta va valutata sul campo. Il Var non doveva intervenire»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Copenaghen Napoli 1-1, tutte le foto della partita di Champions League | FOTOGALLERY; De Bruyne atteso a giorni a Napoli, ma il rientro è previsto non prima di marzo; Moretto: Contatti diretti tra Napoli e Verona per Giovane, la pista si può scaldare nelle prossime ore; Dalla Turchia - Il Fenerbahce ha chiesto un prezzo più alto alla Juve per En-Nesyri.

Hojlund si lancia andare facilmente, ma per Marelli era rigoreL'ex arbitro Luca Marelli ha commentato gli episodi da moviola di Juventus-Napoli in diretta su DAZN. Le sue parole: Su un cross dalla destra cadono in area sia Vergara che Hojlund. tuttojuve.com

Ultimi aggiornamenti: 25 gen 2026, 18:49Gli episodi arbitrali più discussi di Juventus-Napoli, big match della 22esima giornata di Serie A. calciomercato.com

Moviola Juventus-Napoli, Marelli: "Manca un rigore su Hojlund ma il VAR..." x.com

La moviola di Juve Napoli Questi gli episodi dubbi del match - facebook.com facebook