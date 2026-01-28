Questa sera il Napoli torna in campo in Champions League. I campioni d’Italia affrontano il Chelsea nel match decisivo dell’ultima giornata della fase a gironi. La partita si gioca al Maradona e si potrà seguire in tv e streaming. I partenopei cercano la vittoria per garantirsi la qualificazione, mentre i londinesi vogliono chiudere al meglio il loro percorso europeo.

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, i campioni d’Italia in carica affrontano il Chelsea al Maradona nell’ultima giornata della fase campionato. La squadra di Conte, al momento 25esima a 8 punti, va a caccia degli ultimi punti per la qualificazione playoff. I Blues, ottavi con 13 punti, hanno bisogno invece di punti che potrebbero risultare decisivi peril passaggio diretto agli ottavi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Chelsea in tv e streaming. Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Champions League, oggi Napoli-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Approfondimenti su Napoli Chelsea 28 gennaio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Chelsea 28 gennaio

Argomenti discussi: Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Champions League, oggi Copenhagen-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Riepilogo Champions League: un punto per il Napoli, l'Inter si arrende all'Arsenal; Il Napoli spreca, il Copenaghen (in 10) fa 1-1.

Napoli-Chelsea, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniIl Napoli si gioca il tutto per tutto in Champions League nella sfida di stasera al Maradona contro il Chelsea ... fanpage.it

Champions League, l’ultima giornata gratis in TV (28 gennaio): il big match in chiaro su Tv8Stasera 28 gennaio si conclude la fase a gironi della Champins League, scopri dove vedere tutte le partite in diretta Tv e streaming e il big match gratis. libero.it

Napoli-Chelsea, scatta l’ordinanza: alcol vietato e restrizioni fino a notte fonda In vista della sfida di Champions League tra SSC Napoli e Chelsea, in programma mercoledì 28 gennaio alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, il Comune di Napoli inter - facebook.com facebook

Juve, vedi Montecarlo e vai... in finale di Champions League x.com