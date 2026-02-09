Atalanta-Cremonese le formazioni ufficiali | Palladino punta su Krstovic Nicola con Luperto e Thorsby dal 1'

Alle 18.30 si gioca alla New Balance Arena la partita tra Atalanta e Cremonese, valida per la 24ª giornata di campionato. Palladino conferma Krstovic in attacco, mentre Nicola si affida a Luperto e Thorsby dal primo minuto. Le scelte delle due squadre sono chiare: l’obiettivo è portare a casa i tre punti, in un match importante per la classifica.

L'Atalanta ospita la Cremonese nel posticipo della 24ª giornata di Serie A. Dopo il pareggio contro il Como, alla New Balance Arena Palladino si affida al tridente offensivo composto da De Ketelaere, Krstovic e Raspadori per continuare la corsa verso l'Europa. A centrocampo, complice l'assenza per squalifica di De Roon, spazio a Pasalic al fianco di Ederson, con Zappacosta e Zalewski sulle corsie laterali. Bellanova, recuperato, partirà dalla panchina. Nel reparto arretrato, vista la squalifica di Ahanor, Djimsiti guiderà la difesa insieme a Kolasinac e Scalvini. Tra i pali non ci sono dubbi: confermato Carnesecchi, decisivo nella sfida contro il Como.

