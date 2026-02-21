Atalanta-Napoli le ultime dai campi | Scamacca e Krstovic per un posto Conte pensa ad Alisson

L'Atalanta e il Napoli si preparano per la sfida di campionato, con Scamacca e Krstovic in lotta per una maglia da titolare. Palladino deve ancora decidere chi schierare, poiché non potrà contare su De Ketelaere e Raspadori. Dal canto suo, il tecnico del Napoli sta valutando se inserire Alisson tra i pali, mentre McTominay è dato fuori rischio. La partita si avvicina e le scelte in campo sono ancora incerte.

Alla ricerca di pesanti punti in chiave europea, Atalanta e Napoli si sfideranno alla New Balance Arena per la 26ª giornata di Serie A. La sfida, in programma per domani (domenica 22 febbraio) alle ore 15, porta con sé diverse pesanti assenze e dubbi. Palladino, infatti, dovrà sciogliere in queste ultime ore tre rebus tra difesa (Hien o Djimisiti), centrocampo (Pasalic o Samardzic) e attacco (Scamacca o Krstovic). Conte, che quasi sicuramente dovrà fare a meno di McTominay, si affiderà nuovamente al jolly Elmas. In avanti possibile esordio dal 1' per Alisson Santos. L'Atalanta si è allenata ieri mattina e si ritroverà oggi pomeriggio a Zingonia per proseguire la preparazione in vista della sfida di domani pomeriggio.