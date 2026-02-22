Atalanta-Napoli la protesta degli ultras a Bergamo | Basta divieti

Gli ultras del Napoli hanno manifestato a Bergamo per protestare contro il divieto di trasferta deciso dalla questura. La protesta nasce dalla frustrazione per il blocco di supporter ospiti, che impedisce loro di seguire la squadra in trasferta. Centinaia di tifosi si sono radunati davanti allo stadio, chiedendo la revoca delle restrizioni. La polizia ha controllato attentamente la situazione, ma la tensione resta alta tra i presenti. La questione rimane al centro del dibattito tra le parti.

Continua anche la Bergamo la protesta degli ultras del Napoli a causa del divieto di trasferta fino a fine stagione. Il provvedimento del ministro Piantedosi è arrivato dopo alcuni scontri in autostrada A1, nel tratto tra Ceprano e Frosinone, avvenuti lo scorso 25 gennaio. Va sottolineato, però, che anche prima degli scontri in autostrada con alcuni ultras della Lazio, i tifosi del Napoli residenti in Campania, da inizio stagione, hanno potuto seguire in trasferta gli uomini di Antonio Conte, per usare un eufemismo, non tantissime volte. Atalanta-Napoli live dalle 15, probabili formazioni e ultime notizie: sfida con vista Champions League In settimana il tar del Lazio aveva respinto il ricorso presentato dalle associazioni dei tifosi, confermando il divieto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Olimpico deserto anche contro l'Atalanta: la nota degli Ultras che spiega la protestaI tifosi della Lazio hanno deciso di non riempire lo stadio anche per la partita contro l’Atalanta.

Lazio, la protesta continua! Olimpico deserto anche contro l’Atalanta, la decisione degli Ultras spiegata attraverso questa notaI tifosi della Lazio hanno deciso di non presentarsi allo stadio Olimpico anche nella partita contro l’Atalanta.

