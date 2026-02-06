I tifosi della Lazio hanno deciso di non riempire lo stadio anche per la partita contro l’Atalanta. Gli Ultras hanno spiegato che si tratta di una protesta contro la gestione della squadra e i rapporti con la società. Lo stadio è rimasto vuoto, un segnale forte che la frattura tra tifosi e dirigenza si sta facendo sempre più profonda. La passione laziale sembra divisa e pronta a cambiare modo di sostenere la squadra.

Una frattura ormai evidente tra tifoseria e dirigenza rischia di trasformarsi in una chiave di volta per il modo in cui viene interpretata la passione laziale. La protesta dei sostenitori esprime una decisa distanza dalle scelte della proprietà, mettendo al centro una questione di fiducia e di responsabilità sportiva. La protesta, finora confinata agli striscioni e alle parole, ha assunto una forma di discontinuità operativa: le presenze allo stadio sono state sospese a tempo indeterminato a seguito di un’assemblea che ha visto coinvolte le Ultras della Curva Nord e altre sigle del tifo laziale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Olimpico deserto anche contro l'Atalanta: la nota degli Ultras che spiega la protesta

Approfondimenti su Olimpico Atalanta

I tifosi della Lazio hanno deciso di non presentarsi allo stadio Olimpico anche nella partita contro l’Atalanta.

La partita tra Lazio e Genoa si è giocata in un Olimpico semideserto, con i tifosi che hanno deciso di protestare contro la società e Lotito.

Ultime notizie su Olimpico Atalanta

