Atalanta-Napoli Hien conferma di aver subito fallo da Hojlund | La prendevo

Hien ha dichiarato di aver subito un fallo da Hojlund durante la partita tra Atalanta e Napoli, spiegando di aver preso il contatto e di aver cercato di mantenere l’equilibrio. L’episodio ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, perché ha avuto un ruolo nel gol annullato ai napoletani. L’arbitro ha deciso di fermare il gioco dopo il contatto, che Hien ha descritto come intenzionale. La questione resta al centro dell’attenzione nel match.

Nel corso della sfida di Serie A tra Napoli e Atalanta, uno degli episodi più discussi è stato senza dubbio il gol annullato agli azzurri, nato da un’azione che ha visto protagonista Rasmus Hojlund. La rete è stata cancellata per un presunto fallo in fase di costruzione, scatenando le proteste del Napoli e del suo ambiente. A fare chiarezza sull’episodio è stato il difensore dell’Atalanta Isak Hien, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita. Il centrale nerazzurro ha spiegato con decisione la propria versione dei fatti, sottolineando come il contatto con Hojlund sia stato determinante per l’azione successiva: secondo Hien, il fallo è stato netto e ha influito in modo evidente sul suo movimento difensivo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di ChiffiHien ha commesso un fallo su Hojlund durante Atalanta-Napoli, e questo ha portato a un episodio contestato.

Atalanta-Napoli 2-1, la Dea vince in rimonta. Storie tese tra Hojlund e HienL’Atalanta ha battuto il Napoli 2-1 grazie a una rimonta decisa nel secondo tempo.

Arbitro assegna rigore, poi lo revoca: caos per contatto Hojlund-Hien in Atalanta-NapoliAncora proteste in Atalanta-Napoli. Oggi, domenica 22 febbraio, la Dea ospita i partenopei nella 26esima giornata, in una partita ricca di episodi arbitrali. Il più contestato arriva nel primo tempo, ... adnkronos.com

Atalanta-Napoli, marcatori e tabellino https://mdst.it/3MXUXl8 #SportMediaset - facebook.com facebook

L'ATALANTA LA RIBALTA!!! SAMARDZIC GELA CONTE #AtalantaNapoli #Atalanta #Napoli #Conte x.com