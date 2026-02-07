Genoa-Napoli fallo su Vergara | perché Massa ha fischiato rigore la spiegazione

Nel recupero di Genoa-Napoli, l’arbitro Massa ha fischiato un rigore dopo un fallo su Vergara. L’episodio ha acceso le polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, perché ha deciso la partita a favore del Napoli, che stava giocando in inferiorità. La decisione ha sollevato discussioni sulla correttezza della scelta arbitrale in un momento così delicato.

Nel recupero di Genoa-Napoli, un episodio chiave ha cambiato il corso della partita. Sul punteggio di 2-2 e con il Napoli in inferiorità numerica, c'è stato un contatto tra difensore del Genoa Cornet e Vergara in area di rigore. L'arbitro Massa, richiamato dal VAR, si è diretto verso il monitor per rivedere l'azione. Di seguito l'announcement: «A seguito di revisione il numero 70 del Genoa commette fallo sul giocatore numero 26 del Napoli. Decisione finale: calcio di rigore per il Napoli».

