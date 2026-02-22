Atalanta-Napoli Conte | McTominay? Non so quando rientrerà chiedete ai medici

Antonio Conte afferma che McTominay potrebbe tornare in campo solo tra alcune settimane, spiegando di non conoscere i tempi esatti del suo recupero e invitando a consultare i medici. La sua dichiarazione arriva in vista di Atalanta-Napoli, dove la squadra deve affrontare una gara intensa e ricca di energie. Il tecnico sottolinea l’importanza di prepararsi al meglio, senza nascondere le difficoltà legate alle assenze. La sfida si avvicina con molte incognite.

Tra campo e infermeria, Antonio Conte non le manda a dire prima di Atalanta-Napoli, intervistato ai microfoni di Dazn: «Sarà una partita dove ci vorrà tanta energia, sono due squadre forti: noi vogliamo dominare la partita, non ci mettiamo dietro a difendere». Napoli, gli ultras per Domenico Caliendo: «Anima innocente» «Anche loro hanno giocatori forti, ci sono tanti giocatori bravi. Per i recuperi dovete parlare con i dottori, McTominay manca dalla gara contro il Genoa: non si è mai allenato più con noi. Non si capisce quando può rientrare. De Bruyne è un discorso a parte, anche Lukaku ci sta mettendo tempo per recuperare», ha concluso il mister azzurro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Conte: «Non ho informazioni sugli infortuni, posso solo aspettare. Chiedete ai medici»Antonio Conte ha dichiarato di non avere ancora dettagli sugli eventuali infortuni dei suoi giocatori, sottolineando di dover attendere aggiornamenti dai medici.

Benfica Napoli, l’ammissione di Conte: «Poche energie a causa delle diverse partite. Lukaku? Ecco quando rientrerà a disposizioneDopo la sfida tra Benfica e Napoli, Antonio Conte ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, analizzando la prestazione della sua squadra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli, riecco McTominay: contro l'Atalanta Conte ritrova il suo guerriero; Napoli, Conte spera di avere McTominay pronto per l'Atalanta; Atalanta-Napoli, probabili formazioni: McTominay in dubbio, si scalda Gilmour; Napoli, McTominay ancora in dubbio per la sfida con l’Atalanta. Conte studia le alternative.

Atalanta-Napoli, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Palladino e ConteI recenti incontri tra Atalanta e Napoli riportano un equilibrio perfetto: i due incontri tra la Dea ed il club partenopeo andati in scena nel 2025 hanno visto trionfare la squadra il club campano, i ... tuttosport.com

Atalanta-Napoli: orario, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Atalanta e Napoli è in programma alle ore 15 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Serie A @Atalanta_BC v @en_sscnapoli @bbcalba & @BBCiPlayer Ball-coise beò bho Serie A le Atalanta a’ cur fàilte air Napoli. Live Serie A action as Atalanta host Napoli #SerieA #HomeOfCalcio #Atalanta #Napoli #Gàidhlig x.com

COME FINIRÀ ATALANTA-NAPOLI: IL VOSTRO RISULTATO ESATTO E MARCATORI - facebook.com facebook