Conte | Non ho informazioni sugli infortuni posso solo aspettare Chiedete ai medici

Antonio Conte ha dichiarato di non avere ancora dettagli sugli eventuali infortuni dei suoi giocatori, sottolineando di dover attendere aggiornamenti dai medici. Nel pre-partita di Napoli-Sassuolo, trasmesso da Dazn, l’allenatore ha preferito mantenere un atteggiamento sobrio, focalizzandosi sulla partita e sulla preparazione della squadra senza fornire ulteriori informazioni.

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Sassuolo che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Di seguito quanto dichiarato. Conte: «Non ho informazioni su nessun infortunato, chiedete ai medici». «Infortuni? Dovete chiedere ai dottori, io faccio l’allenatore. Chiedete a loro. Non abbiamo informazioni. Neres non c’è, se non c’è significa che non sta bene. De Bruyne e Lukaku? Sì, sono attesi ma bisogna capire quando arrivano e quando giocano. Aspettiamo fiduciosi anche su Anguissa, non ho notizie. Nelle ultime partite abbiamo avuto diverse occasioni e non le abbiamo colte, quello che dobbiamo fare è tornare alla vittoria iniziando a sfruttarle meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

