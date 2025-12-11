Benfica Napoli l’ammissione di Conte | Poche energie a causa delle diverse partite Lukaku? Ecco quando rientrerà a disposizione

Calcionews24.com | 11 dic 2025

Dopo la sfida tra Benfica e Napoli, Antonio Conte ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, analizzando la prestazione della sua squadra. L'allenatore ha evidenziato le difficoltà legate alle energie dei giocatori, influenzate dalle recenti partite, e ha fornito aggiornamenti su Lukaku e sulla condizione generale del team.

Benfica Napoli, Antonio Conte nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando nel dettaglio la prestazione dei suoi ragazzi Nel post partita di Benfica Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi giocatori. PARTITA – «Oggi non eravamo brillanti. Il Benfica aveva giocato venerdì e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Benfica Napoli, l’ammissione di Conte: «Poche energie a causa delle diverse partite. Lukaku? Ecco quando rientrerà a disposizione

