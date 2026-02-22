Atalanta Hien | Protese Napoli? Quello di Hojlund è fallo

Isak Hien, difensore dell’Atalanta, ha commentato l’annullamento del gol del Napoli di Gutierrez, attribuendolo a un fallo di Hojlund. Secondo il giocatore, l’azione sarebbe stata irregolare e avrebbe influenzato il risultato della partita. Hien ha sottolineato che l’arbitro avrebbe dovuto intervenire per fermare l’azione. La sua opinione si basa su un episodio che ha diviso i tifosi e gli esperti sportivi. La discussione continua a tenere banco tra gli appassionati.

Tempo di lettura: 1 minuto Isak Hien, difensore dell’ Atalanta, ha fornito la sua versione sull’annullamento del 2-0 del Napoli di Gutierrez all’inizio del secondo tempo della partita di Bergamo. “Hojlund mi ha trattenuto per il braccio, io ero davanti a lui e quindi è fallo. Ho rivisto l’episodio”, afferma il nazionale svedese. Gli ospiti hanno protestato per il mancato intervento del Var sulla decisione dell’arbitro Daniele Chiffi. Titolare dopo tre partite di campionato in panchina, Hien è stato protagonista anche del rigore prima dato e poi tolto a Hojlund nel finale del primo quando però la revisione del Var ha escluso ogni contatto falloso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Atalanta-Napoli, Hien conferma di aver subito fallo da Hojlund: “La prendevo”Hien ha dichiarato di aver subito un fallo da Hojlund durante la partita tra Atalanta e Napoli, spiegando di aver preso il contatto e di aver cercato di mantenere l’equilibrio.

Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di ChiffiHien ha commesso un fallo su Hojlund durante Atalanta-Napoli, e questo ha portato a un episodio contestato.

