Assisi | 800 anni di San Francesco Papa in arrivo e un hospice per i

San Francesco è morto 800 anni fa, e questa ricorrenza ha portato numerosi visitatori nella città, attratti dalle iniziative pubbliche e spirituali. La presenza di un grande numero di pellegrini ha spinto le autorità locali a organizzare eventi e a pianificare un hospice. La comunità si mobilita per accogliere i turisti e onorare il santo con manifestazioni culturali e religiose, creando un clima di festa e riflessione. La città si prepara a vivere questa importante ricorrenza.

Assisi si prepara a un anno di celebrazioni straordinarie per l’ottocentenario della morte di San Francesco. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha consegnato ufficialmente al Sacro Convento la legge regionale che guiderà le iniziative in programma, un gesto simbolico che sancisce un patto tra istituzioni e spirito. La cerimonia, avvenuta nella Sala Cimabue del Centro Convegni Colle del Paradiso, ha la partecipazione di figure di spicco del mondo religioso e civile, tra cui fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, l’arcivescovo Domenico Sorrentino, monsignor Felice Accrocca, il sindaco di Assisi Valter Stoppini e la vicesindaco Veronica Cavallucci. 🔗 Leggi su Ameve.eu 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, così il programma a SansepolcroIl 7 gennaio, nella sala del Consiglio comunale di Sansepolcro, si è svolta una conferenza stampa per presentare il calendario degli eventi in occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi. Ottocentenario della morte di san Francesco: in arrivo 2,5 milioni e un hospice pediatrico come "opera segno"San Francesco morì 800 anni fa, e questa ricorrenza ha spinto l’Umbria a destinare 2,5 milioni di euro per iniziative culturali e sociali. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi: uno sguardo nuovo tra storia, arte e spiritualità; Assisi, dal 22 febbraio l'ostensione delle spoglie mortali di san Francesco; Da 800 anni continua a toccare i cuori delle persone; In questo anno del Centenario francescano giovani d’Europa si incontrano ad Assisi nell’agosto 2026. Nel segno di San Francesco d’Assisi: presentata l’ostensione delle sue spoglie mortaliSono più di 200 i giornalisti che si sono accreditati ad Assisi per un evento davvero straordinario: la prima ostensione pubblica delle spoglie mortali di San Francesco. Forse non era mai successo pr ... acistampa.com I frati di Assisi: San Francesco continua ad essere vivo per noi'Quest'anno sono 800 anni che e' morto Francesco e Francesco non e' un personaggio del passato, come Napoleone o Voltaire. Lui continua a essere ... notizie.tiscali.it Davanti all’ostensione pubblica delle spoglie mortali di San Francesco, il silenzio diventa preghiera e il cuore riscopre la forza disarmante dell’umiltà di un uomo piccolo, ma immenso, anche dopo 800 anni. Un invito a tornare all’essenziale durante questa Qu - facebook.com facebook Da domani i resti mortali di san Francesco di Assisi saranno esposti al pubblico per la prima volta. Destino paradossale per un personaggio rimasto nascosto per quasi sei secoli. E di cui più d'uno ha cercato di appropriarsi, in senso proprio o figurato x.com