Assisi bancomat distrutto | notte di paura e inseguimento

Una banda di rapinatori ha fatto esplodere un bancomat a Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi, causando un’esplosione che ha rotto il silenzio notturno. La rapina ha provocato danni ingenti alla macchina e ha attirato l’attenzione di residenti e forze dell’ordine. Durante l’azione, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto uomini sospetti aggirarsi nel quartiere poco prima dell’esplosione. La zona è ora sotto controllo delle autorità.

Notte di Terrore a Santa Maria degli Angeli: Banda di Rapinatori Colpisce un Bancomat. Un'esplosione ha scosso la tranquillità di Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio. Un gruppo di almeno quattro individui ha preso di mira uno sportello automatico del Monte dei Paschi di Siena situato in via Giovanni Becchetti, tentando un assalto che, fortunatamente, non ha portato al conseguimento del bottino. L'allarme è scattato intorno alle ore 3:00, innescando un'immediata operazione di soccorso e un'indagine da parte delle forze dell'ordine. I malviventi, secondo una prima ricostruzione degli eventi, avrebbero utilizzato un ordigno esplosivo per danneggiare la struttura del bancomat.