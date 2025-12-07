Bancomat fatto saltare in aria paura in paese Ma era vuoto di notte non ci sono soldi

Un?altra notte di paura sui Monti Dauni. Una nuova esplosione fa saltare in aria il bancomat di Rocchetta Sant'Antonio. La banda della?marmotta? colpisce ancora e lo fa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bancomat fatto saltare in aria, paura in paese. «Ma era vuoto, di notte non ci sono soldi»

