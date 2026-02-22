Assemblea del Partito Socialista Graziella Giovannini confermata segretaria provinciale

Graziella Giovannini è stata confermata segretaria provinciale durante l’assemblea del Partito Socialista a Castel Franco Emilia. La decisione arriva dopo un dibattito tra i membri, che hanno approvato la sua leadership con un'ampia maggioranza. La riunione ha visto la partecipazione di numerosi iscritti, desiderosi di discutere le strategie future del partito. La conferma di Giovannini segna una continuità nella gestione del partito a livello locale. Il prossimo passo riguarda la pianificazione delle attività politiche.

Assemblea Congressuale provinciale modenese del Partito Socialista Italiano.Rinnovato il Direttivo Provinciale Si è svolta nella giornata di ieri, sabato 21 febbraio, a Catelfranco Emilia l'Assemblea Congressuale Provinciale del Partito Socialista Italiano per eleggere i nuovi organismi provinciali. Dopo la relazione introduttiva della Segretaria Graziella Giovannini si è aperto il dibattito che ha visto l'intervento di diversi esponenti del Partito. Al termine si è proceduto alle votazioni per l'elezione del Segretario Provinciale e del Direttivo sotto la Presidenza congressuale coordinata dall'Assessore Luca Cristoni L'Assise Congressuale ha eletto all'unanimià Graziella Giovannini a Segretaria Provinciale.